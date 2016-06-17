Порошенко прокомментировал вылет Украины с Евро-2016
Петр Порошенко считает, что украинской сборной по футболу нужно играть лучше.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Неприятно! Но надо играть сильнее", - отметил президент.
Несмотря на то, что возможная победа в матче с Польшей уже гарантировано не принесет Украине выход из плей-офф чемпионата, глава государства пожелал команде успеха.
"Украина верит в вас, ребята! Желаем победы в поединке с Польшей", - написал Порошенко.
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Напомним, 16 июня на чемпионате Европы по футболу Украина проиграла Северной Ирландии со счетом 0:2. Сборная Польши сыграла вничью с Германией - 0:0.
Таким образом, по итогам второго тура в группе С у сборных Германии и Польши в активе по 4 очка. У Северной Ирландии 3 очка, у Украины 0 очков.
Даже если сборная Украины обыграет в последнем туре групповой стадии Польшу с большой разницей в счете, это не поможет ей обогнать в турнирной таблице хотя бы одного из соперников.