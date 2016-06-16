Евро-2016. Сборная Польши сыграла вничью с Германией

Сборные Германии и Польши сыграли вничью в матче 2-го тура группы С на Евро-2016. Матч завершился со счетом 0:0.

Ничья в этой встрече означает, что сборная Украины потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Германия — Польша - 0:0 (0:0)

Г: Нойер, Хеведес, Боатенг, Хуммельс, Гектор, Кроос, Хедира, Мюллер, Езил, Дракслер (Гомес, 71), Гетце (Шюррле, 66);

П: Фабиански, Пищек, Глик, Паздан, Енджейчик, Блащиковски (Капустка, 80), Крыховяк, Мачински (Йодловец, 76), Гросицки (Пешко, 87), Милик, Левандовски;

Предупреждения: Хедира, Езил, Боатенг — Мачински, Гросицки.