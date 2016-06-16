Евро-2016. Сборная Польши сыграла вничью с Германией
23:59, 16 июня 2016Евро 2016
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Первый раз на нынешнем чемпионате Европы матч завершился нулевой ничьей.
Reuters
Сборные Германии и Польши сыграли вничью в матче 2-го тура группы С на Евро-2016. Матч завершился со счетом 0:0.
Ничья в этой встрече означает, что сборная Украины потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы.
Германия — Польша - 0:0 (0:0)
Г: Нойер, Хеведес, Боатенг, Хуммельс, Гектор, Кроос, Хедира, Мюллер, Езил, Дракслер (Гомес, 71), Гетце (Шюррле, 66);
П: Фабиански, Пищек, Глик, Паздан, Енджейчик, Блащиковски (Капустка, 80), Крыховяк, Мачински (Йодловец, 76), Гросицки (Пешко, 87), Милик, Левандовски;
Предупреждения: Хедира, Езил, Боатенг — Мачински, Гросицки.
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