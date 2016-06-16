Сборная Украины потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2016
23:52, 16 июня 2016Евро 2016
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Матч против Польши станет последним для украинцев на чемпионате Европы.
Reuters
Ничья в матче между сборными Польши и Германии означает, что следующий матч команды Михаила Фоменко станет последним для нее на Евро-2016.
По итогам второго тура в группе С у сборных Германии и Польши в активе по 4 очка. У Северной Ирландии 3 очка, у Украины 0 очков.
Даже если сборная Украины обыграет в последнем туре групповой стадии Польшу с большой разницей в счете, это не поможет ей обогнать в турнирной таблице хотя бы одного из соперников.
Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины уступила сборной Северной Ирландии со счетом 0:2.
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