Сборная Украины потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2016

Ничья в матче между сборными Польши и Германии означает, что следующий матч команды Михаила Фоменко станет последним для нее на Евро-2016.

По итогам второго тура в группе С у сборных Германии и Польши в активе по 4 очка. У Северной Ирландии 3 очка, у Украины 0 очков.

Даже если сборная Украины обыграет в последнем туре групповой стадии Польшу с большой разницей в счете, это не поможет ей обогнать в турнирной таблице хотя бы одного из соперников.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины уступила сборной Северной Ирландии со счетом 0:2.