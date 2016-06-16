Ярмоленко после игры с Северной Ирландией "Мне очень стыдно"

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попытался объяснить поражение команды от сборной Северной Ирландии (0:2), которое практически лишило украинцев шансов на выход в плей-офф, сообщает Sport Arena.

"Элементарно не знаем что делать с такой обороной. Мы бьемся об стенку и все. Посмотрел, у нас 60 процентов владения, а как взломать — не знаем", — начал Ярмоленко.

"Лично мне очень стыдно. Я не знаю, как вернуться домой нормально. Такие надежды были на этот турнир. Обидно, очень обидно. Едешь на Евро с одними ожиданиями, а там пропускаешь два, там два", - продолжил игрок.

"Отдать инициативу? Мы уже отдали в матче с Германией, и что? Там пропустили со стандарта, тут снова и не смогли собраться".

"Шансы есть? Ну да. Нам надо, чтобы Германия выиграла у Польши, потом мы выиграли у поляков 10:0, а потом еще...", — подытожил Ярмоленко.

Последний матч в группе сборная Украины проведет 21-го июня против команды Польши.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины потерпела поражение от сборной Северной Ирландии со счетом 0:2. Это фиаско ставит нашу сборную в крайне трудное положение. Теперь шансов на выход из группы очень мало.