Хачериди после игры с Северной Ирландией: "Это мой гол, прошу прощения"

Центрбек сборной Украины Евгений Хачериди поделился эмоциями после матча с Северной Ирландией в эфире телеканала "Футбол 1".

"Мы боролись сегодня, моментов было очень мало, а те, которые все-таки были, мы не реализовали. У соперника было 1-2 момента, но им удалось забить два гола", — отметил Хачериди.

"При стандартном положении не разобрались, но гол забил именно мой игрок. Это мой гол, и я прошу прощения у всех. Пропустили второй гол, когда начали бежать вперед. Пятов отбил перед собой и в пустые ворота добили", — добавил защитник.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины потерпела поражение от сборной Северной Ирландии со счетом 0:2. Это фиаско ставит нашу сборную в крайне трудное положение. Теперь шансов на выход из группы очень мало.