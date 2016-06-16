Фоменко обвинил игроков сборной Украины в поражении от Северной Ирландии

22:04, 16 июня 2016
Евро 2016
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Главный тренер национальной команды заявил, что футболисты не выполнили установку на игру.

Reuters

Главный тренер сборной Украины считает, что основная причина  поражения команды от сборной Северной Ирландии - невыполнение футболистами установки на игру. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Главная причина [поражения] — отсутствие коллектива на поле. Многими игроками не были выполнены многие установки тренерского штаба. Это касается как и обороны, так и атаки. Северная Ирландия? В этом плане никаких неожиданностей — соперник явился нам таким, каким мы его и разбирали. Да и цифры говорят сами за себя: из 16-ти мячей, которые они забили в квалификации, 9 произошло со стандартов. Нам же надо было играть лучше индивидуально", - объяснил поражение Фоменко.

Наставник команды также ответил на вопрос об истинном уровне сборной Украины.

"Здесь все просто: об уровне команды говорит занятое ей место. Я уже говорил ранее: если не выполнять все требования и не отрабатывать на поле на все 100, то будет и негативный результат", - считает Фоменко.

При этом, он добавил, что на неудачу команды повлияли проблемы с психологией.

"Наверное, наши игроки посчитали, что можно малой кровью добиться результата в этом матче. А кто позволяет сопернику играть в свой футбол, тот и проигрывает", - добавил специалист.

Как сообщал УНИАН, во втором матче Евро-2016 сборная Украины сенсационно уступила Северной Ирландии.

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