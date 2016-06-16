Сборная Украины на Евро-2016: сценарии перед последним туром

Накануне матча 2-го тура между сборными Германии и Польши есть три сценария развития событий для сборной Украины в группе С:

1) В случае ничьи между сборными Германии и Польши, Украина потеряет шансы на выход в плей-офф;

2) Если Польша сегодня обыграет сборную Германии, Украина потеряет шансы на выход в плей-офф;

3) В случае победы сборной Германии над Польшей, Украина сохраняет шансы на выход из группы. Для этого команде Михаила Фоменко в 3-м туре нужно обязательно обыграть поляков - в таком случае, у нее есть возможность занять третье место в своем квартете.

Если Польша уступит сегодня Германии, а сборная Северной Ирландии в 3-м туре возьмет очки в игре с Германией, минимальной победы над Польшей команде Фоменко будет достаточно для того, чтобы занять третье место в группе.

Если Польша уступит Германии и Украине, а сборная Северной Ирландии уступит Германии, у трех команд будет одинаковое количество очков - три. В таком случае нужно будет считать разницу мячей в матчах между Польшей, Северной Ирландией и Украиной. На данный момент у Украины баланс забитых-пропущенных составляет "-2", у Польши "+1", и у Северной Ирландии "+1".

Таким образом, сборной Украины сегодня следует болеть за сборную Германии, которая должна обыграть Польшу. После этого команде Михаила Фоменко нужно будет побеждать поляков с максимально возможной разницей в счете.

Кроме того, если сборная Украины займет третье место в своем квартете, нужно будет смотреть на количество очков и разницу мячей третьих команд в других группах. Для попадания в плей-офф нужно, чтобы Украина попала в Топ-4 лучшие третьи команды всего группового этапа.