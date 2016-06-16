Степаненко после матча с Северной Ирландией: "Подвела невнимательность при розыгрыше стандартов"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после матча посетовал на игру своей команды при розыгрышах стандартов соперниками и подвел итоги выступления на турнире в эфире телеканала "Футбол 1".

"Это был решающий для нас матч, который мы проиграли. Остается еще одна игра с Польшей, но она уже не будет иметь турнирного значения. К сожалению, таков итог турнира. Но есть, безусловно, и плюсы. Мы набрались опыта, что, конечно очень важно для будущего. В команде много молодых игроков, которые получили неоценимые для себя ощущения большого турнира. Это обязательно пригодится в будущем", - отметил Степаненко.

"Была игра до первого гола... Ирландцы забили со стандарта, хотя мы знали, что в этом компоненте они очень опасны. Мы репетировали стандарты несколько дней подряд. Подвела невнимательность, нехватка концентрации наших игроков. Где-то не доработали...", - заявил полузащитник.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сегодня проиграла команде Северной Ирландии со счетом 0:2.

У команды еще остаются теоретические шансы на то, чтобы занять 2-3-е места и выйти в плей-офф. Для этого, сборная Германии сегодня должна выиграть у Польши, а в заключительном туре у Северной Ирландии. Украинцы же, в свою очередь, должны обыграть Польшу с как можно большей разницей (на данный момент разница голов у нашей команды 0:4).