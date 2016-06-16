Евро-2016: Англия вырвала победу у Уэльса в дополнительное время

Сборная Англии обыграла Уэльс в группе В на Евро-2016. Британское дерби завершилося со счетом 2:1.

В первом тайме удар со штрафного реализовал лидер Уэльса Гарет Бэйл, но во втором тайме англичанам удалось добыть волевую победу.

Оба гола за англичан забили футболисты, вышедшие на замену. Сначала мячем отличился форвард Джейми Варди, которые подправил мяч в ворота соперника с близкого расстояния.

А уже на второй компенсированной минуте встречи победу подопечным Роя Ходжсона принес Даниэль Старридж, завершивший быструю атаку своей команды.

Англия - Уэльс - 2:1 (0:1)

Голы: Варди (56), Старридж (90+2) - Бэйл (42)

А: Харт, Уокер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз, Алли, Дайер, Руни, Лаллана (Рашфорд, 73), Кейн (Варди, 46), Стерлинг (Старридж, 46);

У: Хеннесси, Гантер, Честер, Э. Уильямс, Дэвис, Н. Тейлор, Ледли (Эдвардс, 67), Рэмси, Аллен, Робсон-Кану (Джонатан Уильямс, 71), Бэйл;

Предупрежден: Дэвис.