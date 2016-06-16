Российских футбольных фанатов посадили во Франции на срок до двух лет

В Марселе (Франция) суд огласил приговор трем российским фанатам, участвовашим в беспорядках в день игры Евро-2016 Россия - Англия, сообщает AFP.

"Российские болельщики получили тюремные сроки до 2-х лет", - гласит сообщение французского агентства.

Ранее сегодня также стало известно, что болельщик сборной Англии Эндрю Бэйк, который был жестоко избит российскими болельщиками перед футбольным матчем Евро-2016 в Марселе, вышел из комы.

Как сообщал УНИАН 11 июня в Марселе состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2016 Россия - Англия, который сопровождался беспорядками как на трибунах стадиона, так и до и после игры. Несколько болельщиков были тяжело ранены.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников чемпионата Европы-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации массовых беспорядков после инцидентов в Марселе.