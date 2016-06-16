Федецкий о матче с Северной Ирландией: "Соперник демонстрирует физический силовой футбол"

Правый защитник сборной Украины Артем Федецкий дал свой комментарий в преддверии поединка против Северной Ирландии телеканалу "Футбол 1".

"Мы, как и североирландцы, команда с характером. Северная Ирландия — типичная британская команда. И физический силовой футбол — это их стиль", - отметил Федецкий.

"Нам надо показать свои лучшие качества. Мы уже не раз их демонстрировали против хороших команд. Нужно отдать все лучшее, что у нас есть – как индивидуально, так и командно", — добавил защитник.

Как сообщал УНИАН, между Украиной и Северной Ирландией состоится сегодня. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.