Избитый россиянами английский фанат, которого объявляли умершим, вышел из комы

Болельщик сборной Англии Эндрю Бэйк, который был жестоко избит российскими болельщиками перед футбольным матчем Евро-2016 в Марселе, вышел из комы. Об этом сообщает BBC.

По словам брата пострадавшего, Бэйк открыл глаза и смог сделать движение плечами. Это произошло, когда его навестил в больнице сын.

Брат избитого англичанина также сообщил, что через 10-15 дней Бэйка ждет операция на разбитом лице.

Вместе с тем, mirror.co.uk информирует, что в кому впал другой английский болельщик, избитый россиянами с помощью молотка и железных прутов. Речь идет о болельщике из Лестера Стюарте Грэе.

Как сообщал УНИАН, ранее российский консул во Франции Даниил Болтакс сообщал о смерти Эндрю Бэйка. Кроме того, глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин утверждал, что у англичанина перестал функционировать мозг.

Напомним, 51-летний Бэйк приехал из Портсмута в Марсель поболеть за сборную Англии. Он шел по улице в компании шестерых друзей на футбол, в то время как на англичан налетели фанаты из России. По словам товарищей Бэйка, "российские бандиты пять раз избивали Бэйка железным прутом или молотом".

После одного из сильных ударов англичанин пережил сердечный приступ. Его жизнь спасли полицейские, которые сделали ему искусственное дыхание перед тем, как отправить в больницу.