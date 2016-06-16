Фаны сборной Северной Ирландии готовятся к матчу против Украины (видео)

Во время матча сборных Украины и Северной Ирландии, который сегодня состоится в Лионе, британскую сборную будут поддерживать десятки тысяч североирландских болельщиков.

Накануне игры они оккупировали центр города, где наслаждаются пивом, песнями и, собственно, пребыванием своей сборной на Евро-2016.

Видео с фанами сборной Северной Ирландии опубликовал на своей странице в Facebook журналист Роман Бебех.

Как сообщал УНИАН, после матча против сборной Польши в результате несчастного случая погиб один из североирландских болельщиков. Возможно, сегодня в его честь матч Украины и Северной Ирландии начнется с минуты молчания.

Напомним, матч 2 -го тура групповой стадии Евро-2016 между сборными Украины и Северной Ирландии начнется сегодня в 19:00.