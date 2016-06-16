УЕФА не открывал дисциплинарное дело против РФС за пиротехнику на матче со словаками
16:01, 16 июня 2016Евро 2016
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Во втором тайме матча Россия - Словакия на трибунах был зажжен файер.
Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций не стал открывать дисциплинарное дело против Российского футбольного союза (РФС) за использование болельщиками пиротехники на матче чемпионата Европы между командами России и Словакии, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
Во втором тайме матча группового этапа Россия - Словакия (1:2) после гола Дениса Глушакова на 80-й минуте на трибунах был зажжен один файер.
"Дело открыто не будет", - сообщили в пресс-службе УЕФА.
УЕФА во вторник оштрафовал РФС на €150 тысяч, а сборную России условно отстранил от участия в чемпионате Европы из-за поведения болельщиков на матче с командой Англии.
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