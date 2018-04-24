Анонс событий Евро-2016: день №7

Англия - Уэльс: первое британское дерби за 20 лет

Матч между двумя британскими сборными - один из самых ожидаемых и принципиальных на групповой стадии Евро-2016. За всю историю проведения турнира Англия лишь во второй раз встречается с другой командой из Соединенного королевства, причем первый раз это случалось ровно 20 лет назад, когда англичане благодаря голам Алана Ширера и Пола Гаскойна обыграли Шотландию. Теперь свой шанс обыграть родоначальников футбола получил Уэльс, и его позиции перед встречей выглядят далеко не безнадежными.

В первом туре чемпионата Уэльс обыграл сборную Словакии, благодаря чему подходит к матчу с Англией в хорошем расположении духа. Уэльсу не придется во что бы то ни стало прорывать оборону соперника, достаточно будет сыграть в привычном для них стиле - уповать на собственную оборону и рассчитывать на контратаки, где, как и прежде, основным оружием команды станет форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл.

На сборной Англии лежит гораздо больше давления. Как подчеркнул перед матчем главный тренер команды Рой Ходжсон, потеря очков в игре со своими соседями поставит под угрозу выход Англии в плей-офф турнира.

Наставник Уэльса Крис Коулмэн согласился с коллегой. Перед матчем он будет настраивать своих подопечных относиться к данной игре как к рядовой на Евро-2016. "Когда я говорю, что это просто очередной матч, я ни в коем случае не выказываю неуважение к Англии. Необходимо убедиться, чтобы мы не перегорели. Постараюсь сделать так, чтобы мои игроки оставались спокойны и сфокусированы. На Англию оказывается гораздо большее давление, от нее ожидают большего", - заявил Коулмэн. Специалист также добавил, что в случае неудачи в этой встрече, у Уэльса еще будет шанс выйти из группы - в третьем туре групповой стадии его команда сыграет с Россией.

Ходжсон напротив акцентировал внимание на статусе матча. "Атмосфера дерби – это потрясающе. Многие в Англии и Великобритании, да, пожалуй, во всем мире, ждут эту игру. Мы играем против братьев, если угодно, а это добавляет перчинку, повышает интерес, могу только приветствовать это. Такие случаи только повышают ожидания, никак не наоборот", - заявил тренер англичан.

Украина - Северная Ирландия: "must win" для команды Фоменко

После неудачи в стартовом матче Евро-2016 поединок украинцев против сборной Северной Ирландии получил для них категорию "must win". Ведь даже в случае ничьей, турнирное положение команды Михаила Фоменко заметно усложнится - как бы не завершился параллельный матч между Германией и Польшей.

Сборная Северной Ирландии является одной из слабейших команд на этом чемпионате Европы, но это не означает, что команде Михаила Фоменко сегодня будет легко. Матч "Зеленой Армии" против Польши показал, что подопечные Майкла О'Нила располагают достаточно крепкой защитой, которая может сдерживать атаки соперника весь матч. Полякам, благодаря голу Аркадиуша Милика во втором тайме, все же удалось обыграть неуступчивых британцев. Теперь аналогичный успех должен покориться сборной Украины.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины был привычно осторожен в своих словах. В частности, он сообщил, что его подопечные подойдут ко встрече в наилучшем функциональном состоянии. "Что нужно изменить в нашей игре по сравнению с матчем против Германии? В первую очередь надо создавать больше голевых моментов, а во вторую — реализовывать их", - заявил Фоменко.

Наставник североирландцев Майкл О'Нил говорил более уверенно. По его мнению, сборная Северной Ирландии должна навязать Украине свой стиль игры. "Знаем, что Украина — сильная команда. Поэтому надо подойти во всеоружии к завтрашнему матчу. Тем не менее, прежде всего, необходимо сосредоточиться на своих действиях и стараться навязывать сопернику нашу игру", - считает О'Нил.

Германия - Польша: поболеем за "Бундестим"

Матч между Германией и Польшей интересен тем, что на поле сойдутся команды, делающие ставку на контроле мяча и не закрывающиеся у своих ворот. Далеко не факт, что в этой встрече зрители увидят много голов, но яркое зрелище на стадионе "Парк де Пренс" в Париже почти гарантировано.

Эти сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2016, и тогда команды обменялись домашними победами. "Победа над немцами в квалификации стала важным этапом в развитии этой команды. Но с учетом высокого уровня наших игроков подобные успехи должны были прийти рано или поздно", - отметил перед сегодняшней игрой наставник Польши Адам Навалка.

Наставник Германии Йоахим Лев перед встречей с Польшей хвалил соперника за их организацию игры. "Это хорошо организованная команда, одна из лучших по игре на контратаках из тех, кого я видел за последние два года. Соперник обладает опытными, быстрыми и техничными игроками, против которых всегда сложно играть. Не стоит забывать о том, что многие из них выступают в Бундеслиге и хорошо знают наших футболистов", - сказал тренер чемпионов мира.

Важно отметить и украинский аспект в этой игре. После поражения от Германии болельщикам команды Михаила Фоменко следует в дальнейшем болеть за "Бундестим" - в случае успеха немцев, Украина сохранит хорошие шансы в борьбе за второе место в группе. Впрочем, здесь важнее, чтобы "желто-синие" сами добивались положительного результата в своих поединках.

Евро-2016. 16 июня. Календарь:

16:00. Англия - Уэльс (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Украина - Северная Ирландия (прямая трансляция - ТК "Украина")

22:00. Германия - Польша (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.