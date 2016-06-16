Украинский комментатор "потроллил" сборную России в матче Евро-2016 (видео)

13:34, 16 июня 2016
Евро 2016
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Комментатор матча порадовался успеху словацкой команды.

Reuters

Комментатор украинского телеканала "Футбол 2" Андрей Столярчук потроллил сборную России после матча Евро-2016 против Словакии.

По его мнению, сборная Словакии указала россиянам, "где колхоз и где поребрик европейского футбола". Кроме того, в конце эфира Столярчук процитировал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева: "счастья, здоровья, вы тут держитесь".

Как сообщал УНИАН, в матче 2-го тура групповой стадии Евро-2016 сборная России проиграла Словакии со счетом 1:2.

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