Ирландские болельщики убрали мусор на улицах французских городов в перерывах между матчами Евро (видео)

Болельщики сборной Ирландии по футболу, вместо того чтобы мусорить и кидаться бутылками в фанатов соперничающей стороны, решили помочь убрать пустые бутылки и мусор французским дворникам.

Уборка прошла под звуки песни «Эй, ребята в зеленом, приберитесь!».

Как сообщал УНИАН, в первом матче Евро сборная Ирландии сыграла вничью с Швецией – 1:1.

Следующий матч ирландцы проведут 18 июня против Бельгии.