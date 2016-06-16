Ирландские болельщики убрали мусор на улицах французских городов в перерывах между матчами Евро (видео)
12:21, 16 июня 2016Евро 2016
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Ирландцы показывают себя самыми цивилизованными фанами.
Reuters
Болельщики сборной Ирландии по футболу, вместо того чтобы мусорить и кидаться бутылками в фанатов соперничающей стороны, решили помочь убрать пустые бутылки и мусор французским дворникам.
Уборка прошла под звуки песни «Эй, ребята в зеленом, приберитесь!».
Как сообщал УНИАН, в первом матче Евро сборная Ирландии сыграла вничью с Швецией – 1:1.
Следующий матч ирландцы проведут 18 июня против Бельгии.
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