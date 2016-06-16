Евро-2016, 2-й тур, Украина - Северная Ирландия - 0:2: хронология матча

Сегодня в Лионе состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2016 в квартете С, в котором встретятся команды Украины и Северной Ирландии.

В этом матче сойдутся аутсайдеры группы, которые на старте турнира потерпели поражения. Команда Северной Ирландии уступила сборной Польши со счетом 0:1, а украинцы проиграли действующим чемпионам мира из Германии - 0:2.

Таким образом, этот матч станет решающим для сборной Украины на групповом этапе. Только победа над Северной Ирландией позволит подопечным Михаила Фоменко реально претендовать на выход в плей-офф - 1/8 финала.

До сегодняшнего дня сборные Украины и Северной Ирландии провели четыре очных матча. В отборе к чемпионату мира-1998 в Белфасте украинцы выиграли со счетом 1:0, а в Киеве - 2:1. А в отборе к Евро-2004 обе игры завершились вничью, 0:0. Таким образом, у нашей команды положительный балланс встреч с соперником: +2=2-0, разница мячей 3:1.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается сборная Украины. На победу нашей команды ставки принимаются с коэффициентом 1,62 к 1, в то время как на ничью - 3,62 к 1, а на победу Северной Ирландии - 6,02 к 1.

Матч Украина - Северная Ирландия начнется в 19.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция игры на телеканале "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Через 20 минут начнется матч!

Вот так выглядела раздевалка нашей команды перед игрой в Лионе.

Час назад стали известны стартовые составы команд.

У Украины он выглядит так:

12. Андрей Пятов; 3. Хачериди, 13. Вячеслав Шевчук, 17. Артем Федецкий, 20. Евгений Хачериди; 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Виктор Коваленко, 10. Евгений Коноплянка, 17. Сергей Сидорчук; 11. Евгений Селезнев.

Состав сборной Северной Ирландии выглядит так:

1. Майкл Макговерн; 18. Аарон Хьюз, 20. Крэйг Кэткарт, 4. Гарет Маколи, 5. Джонни Эванс; 13. Кори Эванс, 8. Стивен Дэвис, 19. Джейми Уорд, 16. Оливер Норвуд, 14. Стюарт Даллас; 11. Конор Вашингтон.

Состав сборной Украины еще и в видео-формате:

Сейчас прозвучат гимны стран!

А вот и наши болельщики!

Матч начался!

1. Первая атака за ирландцами. Однако их угловой ни к чему не привел.

3. Перешла Украина на половину поля Ирландии, но пока ничего более.

4. А вот и первый удар. Издали бил Стюарт Даллас, но Пятов справился.

5. Второй фол в нападении уже у наших. Пока до ворот Макговерна далековато...

6. Пытаются украинцы заполучить контроль над центром поля.

7. Шевчук делал подачу с левого фланга, но Селезнев до мяча не дотянулся.

8. Еще одна полуатака украинцев. Шевчук не смог обыграть оппонента на своем евом фланге, и мяч перешел ирландцам.

9. Сидорчук здорово перехватил мяч на половине поля соперника, прошел вперед, но потерял мяч - до опасности у ворот Северной Ирландии, увы, не дошло.

10. Ха, а оказывается, что Сидорчук ударил в руку Маколи, который находился в штрафной площади! Пенальти арбитр ставить не решился. Вероятно, справедливо.

11. Коноплянка подавал с фланга на Коваленко, и Виктор упал на газон. Снова свисток арбитра молчит.

12. Украина владеет в эти минуты тотальным преимуществом!

Сидорчук попал в руку Маколи (фото)

13. Сильный дождь идет в Лионе.

14. А на поле пока все спокойно. Украина контролирует мяч, Северная Ирландия не возражает...

16. Сидорчук пробивал по воротам ирландцев! Выше ворот.

17. Украина дердит мяч на своей половине поля...

18. Коноплянка отправлял Федецкого по правому флангу атаки, но Артем до мяча не добрался.

19. Минуту удерживают мяч североирландцы. Но без опасности для Украины пока.

20. Дождливо в Лионе

21. Коноплянка отправлял мяч на Селезнева в штрафную площадь, но против Евгения надежно отзащищались.

23. Очень высоко прессингуют наших игроков североирландцы

24. Первый удар в створ ворот от Украины! Ярослав Ракицкий пробивал издали, но, увы, точно в руки Макговерну.

25. Джонни Эванс ударил по ногам Ярмоленко. Неприятно :(

26. Коноплянка делал подачу со штрафного метров с 45-ти. Намного выше ворот.

27. Коноплянка здорово прошел в штрафную соперника, но не сумел отдать передачу партнерам.

28. 67% владения мячем у Украины, нам сообщают.

29. Показательно: Ракицкий сфолил на сопернике, но не по своему желанию, а из-за очень скользкого поля.

30. Последние минуты североирландцы выровняли игру и даже пытаются атаковать. Одна из атак могла закончиться пенальти в наши ворота, но, к счастью, арбитр решил, что Вашингтон симулировал.

31. Украинцы пытаются найти свободные зоны, чтобы доставить мяч партнерам в штрафную соперника. Но пока не получается - здорово выглядят в защите североирландцы.

32. Евгений Селезнев забрался в офсайд.

33. ФУХ! Опасно было в у наших ворот! К счасть, всего лишь угловой...

34. Очень опасно после подачи углового пробивал головой Каткарт! Чуть выше ворот пролетел мяч. Пронесло...

Федецкий и капитан Северной Ирландии Стивен Дэвис:

36. Тем временем, Ворд пробивал издали по нашим воротам и заработал угловой

37. После углового Пятов забрал мяч в руки. За нашего вратаря сегодня переживать не стоит. Тьфу-тьфу-тьфу...

38. По статистике у Северной Ирландии семь ударов (два в створ), у Украины - четыре (один в створ). Вот так :(

39. Полностью владеют инициативой североирландцы и периодически создают полумоменты у наших ворот. Украина выглядит блекло...

40. Евгений Селезнев получил желтую карточку.

41. И снова Северная Ирландия в нападении, а мы обороняемся. Не такой футбол ожидался от нашей сборной.

42. Дэвис пробивал по воротам Украины, и Пятов не сумел правильно выбить мяч. Благо, первым у мяча был Хачериди.

43. Коноплянка хотел пробить по воротам, но его попытку заблокировала защита соперника.

44. В конце матча Украина почти всем составом перешла на половину поля североирландцев, но мяч далеко от штрафной площади.

45. Уорд подавал с правого фланга - мяч в руках у Пятова.

45. Коноплянка хотел запустить Коваленко по левому флангу, но Виктор до мяча не добрался.

Первый тайм закончен. Очевидно, Михаилу Фоменко нужно вносить коррективы в игру - пока что украинцы не выглядят способными забить гол Северной Ирландии.

Если матч против сборной Германии был одним из самых зрелищных на Евро-2016, то сегодняшний поединок, наоборот, вводит в уныние.

Но не будем отчаиваться! Сборная Польши тоже не смогла забить североирландцам в первом тайме, но дожала соперника после перерыва. Нам осталось сделать также.

Начался второй тайм матча!

46. "Зеленая армия" начала второй тайм активнее.

47. Коноплянка подавал штрафной, и североирландцы перевели мяч на угловой.

48. Остро! После подачи углового Селезнев выиграл воздух, но не попал ворота.

49. Гол! Гарет Маколи забивает головой после подачи штрафного. Хачериди проиграл позицию... 0:1.

51. Едва сразу же не сравнивает счет Украина. После подачи штрафного от Коноплянки впритык бил Евгений Селезнев. Макговерн словил мяч.

Гол Гарета Макколи:

54.

52. Коноплянка подавал издали со штрафного, но Макговерн был на высоте.

53. Лионский дождь просто заливает поле...

54. Еще одна опасная атака у Северной Ирландии. Наша защита выбивает мяч.

55. Опасно издали бил Уорд, но мяч оказался в руках Пятова.

56. Вслед за дождем начался град...

58. АРБИТР ОСТАНАВЛИВАЕТ ИГРУ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ.

Может быть, хотя бы этот перерыв сыграет в пользу Украины?

Не прошло и трех минут, как команды вернулись на поле.

Матч возобновлен

Видео гола Маколи:

62. Пока мало что получается у сборной Украины. Северную Ирландию все устраивает.

63. Очень много ошибок в исполнении сборной Украины. Северная Ирландия до-ми-ни-ру-ет.

65. Наконец украинцы выбрались со своей половины поля. Но на этом все.

Вот такой был град в Лионе:

66. Сергей Сидорчук сыграл грубо против Кори Эванса. Желтая карточка украинцу.

67. Украина вроде бы возвращает себе инициативу. Но пока без голевых моментов.

68. Ярмоленко попал в офсайд.

69. Первая замена в матче. Вместо Уорда выходит Макгинн.

70. Украина держит мяч на своей половине поля. Северная Ирландия прессингует.

71. Ойойойой! Какой удар по воротам наносил Коваленко с линии штрафной! Чуть-чуть мимо...

72. Первая замена у Украины. Роман Зозуля поменял Евгения Селезнева.

73. Не прошла дальняя передача на Зозулю от кого-то из сборной Украины.

74. У нас, такое ощущение, возобновился первый тайм. Украина комбинирует в центре поля и не может подобраться к воротам Макговерна.

75. Коваленко на подступах к штрафной пытался обыграть соперника, но североирландцы отзащищались.

76. Замена. Вместо Сергея Сидорчука на поле вышел Денис Гармаш.

77. Еще один дальний удар от Коваленко - мимо. Поспешил, наверное, Виктор...

78. Ярмоленко неудачно пытался создать активность на правом фланге. Кажется, первый раз вспоминаем о нем во время онлайна, нет?

79. Украина перепасовывается на своей половине поля.

80. Шевчук делал подачу с левого фланга - Макговерн легко забрал мяч в руки.

81. Дождь, кстати, кончился. Минут 10 назад.

82. Опасная подача издали могла быть в исполнении сборной Украины. Но Макговерн тут как тут.

83. Еще один прострел от Шевчука завершается угловым для Украины.

84. Две замены. Вместо Александра Коваленко вышел на поле Александр Зинченко. Кроме того, Макгеннис заменил Вашингтона.

85. И тут же Зинченко пробивал опасно головой. Снова Макговерн на месте.

86. Непонятная пауза в игре во время замены Северной Ирландии.

87. Даллас за получил желтую карточку за задержку времени.

88. Потенциально интересная атака сборной Украины завершилась нелепым ударом Шевчука мимо ворот.

89. По ударам по воротам Украина уже лидирует 14:11. Но сколько из наших ударов были опасными?!

90. Ярмоленко сильно приложился издали - Макговерн парировал, а на добивании никого из украинцев не было.

90. Ай-я-я-яй. Зинченко здорово вывели на ударную позицию, а он зачем-то отдал пяткой пас назад и в никуда.

90+1. Шесть минут добавил арбитр к основному времени.

90+2. Впервые за матч с трибун стадиона отчетливо слышно скандирование "У-кра-и-на".

90+3. Последняя замена. Вместо Кори Эванса вышел Пэдди Макнэйр.

90+4. Безнадежно выглядит сборная Украины в конце матча...

90+5. Джонни Эванс получил желтую карточку.

90+6. Гол! Макгин на добивании забивает на последней минуте матча.

Матч закончен. Это был один из самых худших матчей в истории сборной Украины. Иначе и не скажешь.