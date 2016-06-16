Украина - Северная Ирландия, 19.00: где смотреть матч

10:12, 16 июня 2016
Евро 2016
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Сегодня сборная Украины проведет вторую игру на Евро-2016

Reuters

Сегодня во французском Лионе сборная Украины проведет второй матч Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко станет команда Северной Ирландии.

Второй матч украинцев на Евро покажут в многочисленных фан-зонах и по ТВ.

В Киеве, в частности, матч можно будет увидеть в большой компании на следующих локациях:

- на Почтовой площади;

- на Оболонской набережной (недалеко от к гольф-клуба);

- на Спортивной площади (возле Дворца Спорта);

- на Троицкой площади (рядом с НСК "Олимпийский");

- на Трухановом острове.

По ТВ матч покажет телеканал "Украина".

Начало игры Украина - Северная Ирландия в 19..00 по киевскому времени.

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