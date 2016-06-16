Украина - Северная Ирландия, 19.00: где смотреть матч
10:12, 16 июня 2016Евро 2016
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Сегодня сборная Украины проведет вторую игру на Евро-2016
Reuters
Сегодня во французском Лионе сборная Украины проведет второй матч Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко станет команда Северной Ирландии.
Второй матч украинцев на Евро покажут в многочисленных фан-зонах и по ТВ.
В Киеве, в частности, матч можно будет увидеть в большой компании на следующих локациях:
- на Почтовой площади;
- на Оболонской набережной (недалеко от к гольф-клуба);
- на Спортивной площади (возле Дворца Спорта);
- на Троицкой площади (рядом с НСК "Олимпийский");
- на Трухановом острове.
По ТВ матч покажет телеканал "Украина".
Начало игры Украина - Северная Ирландия в 19..00 по киевскому времени.
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