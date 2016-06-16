Евро-2016: Франция на последних минутах спасла матч с Албанией
Команда Дидье Дешама стала первой командой, которая гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2016.
Сборные Франция обыграла Албанию в матче 2-го тура группы А на Евро-2016. Матч завершился со счетом 2:0, а оба гола в были забиты в концовке матча.
На 90-й минуте голом отличился форвард Антуан Гризманн. Он воспользовался передачей с правого фланга от Адиля Рами и поразил головой дальний угол ворот Албании.
Спустя пять минут полузащитник Димитри Пайе ворвался в штрафную площадку соперника и сильным ударом отправил мяч в угол ворот албанцев.
Отметим, что по ходу встречи Албания выглядела достойно на фоне хозяев чемпионата Европы. Команда Джанни Де Бьязи создала ряд голевых моментов у ворот французов, а один раз, в начале второго тайма, даже попала в штангу.
Таким образом сборная Франции стала первой командой, которая выиграла два матча на чемпионате Европы и, таким образом, вышла в 1/8 финала турнира.
Франция - Албания - 2:0 (0:0)
Голы: Гризманн (90), Пайе (90+5)
Ф: Льорис, Санья, Рами, Косельни, Эвра, Канте, Матюиди, Коман (Гризманн, 68), Пайе, Мартиаль (Погба, 46), Жиру (Жиньяк, 77);
А: Бериша, Хисай, Айети (Весели, 85), Маврай, Аголли, Кукели (Джака, 74), Лила (Роши, 71), Абраши, Мемушай, Ленжани, Садику;
Предупреждения: Канте — Кукели, Абраши.