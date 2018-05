Сборную России не дисквалифицируют с Евро-2016 за зажженный файер

Файер, зажженный на трибуне во время матча Россия – Словакия на чемпионате Европы, не приведет к дисквалификации сборной России. Об этом сообщил "Матч ТВ", передает Sports.ru.

На российском телеканале, ссылаясь на источник в УЕФА, утверждают, что максимум, что грозит РФС за это нарушение, – денежный штраф. При этом, если делегат УЕФА не отразит это в итоговом протоколе, никаких санкций не последует.

Напомним, сегодня Россия проиграла матч Словакии со счетом 1:2. Когда Денис Глушаков на 80-й минуте забил гол за Россию, на секторе с российскими болельщиками был зажжен файер.

VIDEO: Russian scores and fan lights flare in stands. Smoke in section. pic.twitter.com/P31A39L4Vu