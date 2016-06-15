Сборную России не дисквалифицируют с Евро-2016 за зажженный файер

21:43, 15 июня 2016
Евро 2016
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В сегодняшнем матче со Словакией российские болельщики отпраздновали гол с помощью пиротихники.

Reuters

Файер, зажженный на трибуне во время матча Россия – Словакия на чемпионате Европы, не приведет к дисквалификации сборной России. Об этом сообщил "Матч ТВ", передает Sports.ru.

На российском телеканале, ссылаясь на источник в УЕФА, утверждают, что максимум, что грозит РФС за это нарушение, – денежный штраф. При этом, если делегат УЕФА не отразит это в итоговом протоколе, никаких санкций не последует.

Напомним, сегодня Россия проиграла матч Словакии со счетом 1:2. Когда Денис Глушаков на 80-й минуте забил гол за Россию, на секторе с российскими болельщиками был зажжен файер.

Вчера УЕФА условно дисквалифицировал сборную России до конца турнира за использование фанатами пиротехники, расистские кричалки и драку. В случае повторения инцидентов дисциплинарный комитет пригрозил исключить сборную России из турнира.

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