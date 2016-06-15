Евро-2016: Экс-игрок киевского "Динамо" принес Швейцарии ничью с Румынией

Сборные Швейцарии и Румынии завершили вничью матч 2-го тура группы А на Евро-2016. Игра закончилась со счетом 1:1.

Первый гол в игре забила сборная Румынии. Одна из редких атак команды Ангела Йорданеску завершилась фолом в штрафной площади соперника. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Богдан Станку.

Швейцария сравняла счет во втором тайме, когда отметился экс-игрок киевского "Динамо" Адмир Мехмеди. После подачи углового он с лета поразил дальний угол ворот соперника.

После этого Швейцария продолжила владеть инициативой и создала ряд острых голевых моментов. Однако в заключительных фазах атаки "красно-белые" действовали безалаберно и возможность выиграть встречу потеряли.

После этой игры Швейцария, заработав четыре очка, возглавила группу А. Далее следуют Франция, Румыния и Албания. Матч 2-го тура между Францией и Албанией состоится сегодня поздно вечером.

Румыния — Швейцария - 1:1 (1:0)

Голы: Станку (19, с пенальти) — Мехмеди (57);

Р: Тэтэрушану, Сапунару, Кирикеш, Григоре, Рац (Филипп, 62), Торже, Препелицэ, Кипчу, Пинтилий (Хобан, 46), Станку (Андоне, 82), Кешеру;

Ш: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Берами, Г.Джака, Шакири (Тарашай, 90), Дземаили, (Ланг, 83), Мехмеди, Сеферович (Эмболо, 64);

Предупреждения: Препелицэ, Кипчу, Кешеру, Григоре — Джака, Эмболо.