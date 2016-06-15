Федецкий: "У нас на сборную Северной Ирландии есть свои заготовки"

Сборная Украины подготовит к матчу Евро-2016 против Северной Ирландии собственные заготовки, которые помогут команде добиться положительного результата. Об этом на пресс-конференции в Экс-ан-Провансе сказал украинский защитник Артем Федецкий, сообщает Sport Arena.

"Северная Ирландия? Очень хорошая сборная, которая до последнего бьется за результат и не отпускает соперника. Поэтому знаем, что нам будет нелегко, но у нас есть и свои заготовки, с помощью которых мы собираемся добиваться положительного результата", - сказал Федецкий.

Защитник добавил, что к матчу против Северной Ирландии команда подойдет в хорошей физической форме.

"Что касается восстановления, то наши массажисты и врачи делают все необходимое, чтобы мы прекрасно восстанавливались. На мини-сборе перед Евро мы заложили хороший фундамент физической готовности, и к завтрашнему матчу мы подойдем в отличном состоянии", - заявил футболист.

Он также прокомментировал матч против сборной Германии в первом туре Евро-2016.

"Это был очень крутой матч. После таких поединков понимаешь всю сущность своей футбольной карьеры — с восьми лет и до сегодня. Играя в таких матчах, ты анализируешь весь свой футбольный путь и понимаешь, чего ты достиг и чего еще хочешь добиться", - добавил Федецкий.

Напомним, матч Евро-2016 против сборной Северной Ирландии сборная Украины сыграет завтра в Лионе. Начало встречи - в 19:00.