Сборной России помешали кочки в матче со Словакией

Газон не лучшего качества на стадионе в Лилле повлиял на возможность играть в комбинационный футбол в матче чемпионата Европы между сборными России и Словакии, заявил полузащитник россиян Денис Глушаков, сообщает Р-спорт.

"Не стоит говорить о том, как мы начали этот матч, как мы закончили, мы проиграли, но впереди есть хороший шанс - матч с Уэльсом, - сказал Глушаков во флеш-интервью после матча. - Нам надо реабилитироваться и не падать духом, надо выложиться на сто процентов и добиться результата. Сегодня был не наш день, еще все впереди. В первом тайме они играли организованно, у нас же не получалось комбинировать, поле было кочковатое, это тоже давало о себе знать и где-то повлияло на комбинационный футбол".

Как сообщал УНИАН, сборная России во втором туре группового этапа чемпионата Европы уступила команде Словакии со счетом 1:2.