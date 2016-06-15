УЕФА назвала символическую сборную первого тура Евро-2016

По три игрока сборных Испании и Германии вошли в символическую сборную первого тура группового этапа Евро-2016, сообщает официальный сайт УЕФА.

Международная организация сформировала команду на основе рейтинга программы Player Barometer, которая отображает форму игроков во время матчей чемпионата Европы.

Символическая сборная выглядит таким образом:

Вратарь: Манйэль Нойер (Германия);

Защитники: Давид Альба, Жерар Пике, Хуанфран (все - Испания), Шкодран Мустафи (Германия);

Полузащитники: Нголо Канте, Димитри Пайе (оба - Франция), Эрик Дайер (Англия), Тони Кроос (Германия)

Форварды: Гарет Бэйл (Уэльс), Криштиану Роналду (Португалия).