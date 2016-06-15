Евро-2016: Сборная Словакии обыграла Россию в стартовом матче 2-го тура

В Лилле (Франция) завершился стартовый матч 2-го тура Евро-2016, в котором сборная Словакии обыграла команду России со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

Россияне активнее начали игру и в первом тайме имели ряд моментов для взятия ворот. Но, преодолеть массированную оборону соперника команда так и не смогла.

В свою очередь, в первом голевом эпизоде в этом матче словаки поймали россиян на контратаке. На 32-й минуте отличился крайний полузащитник Владимир Вайсс. А второй гол словаки забили уже в самой концовке тайма, на 45-й минуте. Результативный удар на счету атакующего хавбека Марека Гамшика.

Во втором тайме словаки попытались "засушить" игру и до 80-й минуты у них это прекрасно получалось. Но, хатем Шатов обыгрался с Широковым и отдал пас на голову Глушакову, который сократил счет и вернул интригу матчу - 1:2. Последние 10 минут игры прошли в атаках россиян, но сравнять счет они так и не сумели.

Россия - Словакия - 1:2 (0:2)

Голы: Глушаков, 80 - Вайсс, 32, Гамшик, 45

Р: Акинфеев, Смольников, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Нойштедтер (Мамаев, 46') , Головин (Глушаков, 46'), Шатов, Кокорин (Широков, 75'), Смолов, Дзюба.

С: Козачик, Шкртел, Губочан, Пекарик, Дюрица, Куцка, Мак (Дюриш, 80') , Печовски, Вайсс-мл. (Швенто, 72'), Гамшик, Дуда (Немец, 67')

Предупреждение: Дюрица 46'