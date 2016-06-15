В Лилле задержали четверых болельщиков сборной России

Четверо российских болельщиков задержаны полицией в Лилле. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-атташе посольства России в Париже Сергея Паринова.

По словам дипломата, нет никаких сведений о том, что россияне задержаны за хулиганство.

"Однако известно, что двое задержаны после драки. А одна женщина за то, что у ее друга, гражданина другой страны, в багажнике машины была найдена бейсбольная бита, и власти в условиях принятия усиленных мер безопасности решили задержать этих людей", - сказал Паринов.

"Еще один россиянин был захвачен полицией в момент, когда находился рядом с разбитой витриной, в нетрезвом состоянии", - сказал пресс-атташе.

Как сообщал УНИАН, вчера полиция Франция за сутки задержала россиян, которые ехали на автобусе поддержать свою команду на Евро-2016.

В то же время в Лилле произошла стычка между российскими и английскими фанатами, которая прекратилась сразу же после приезда полиции.