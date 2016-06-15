Во Франции задержали украинца с машиной бейсбольных бит

Во французском Лилле, где сегодня запланирован футбольный матч сборных России и Словакии, задержали человека с украинским гражданством. Об этом сообщила представитель Департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак, пишет "Украинская правда".

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По ее словам, лицо с украинским гражданством задержали во время полицейского рейда в рамках обеспечения безопасности во время чемпионата по футболу.

"Во время одного из обысков в городе Лилль в автомобиле с российскими номерами было найдено большое количество бейсбольных бит, которые по французским законодательством расцениваются как холодное оружие", - добавила Старак.

Человека с украинским гражданством из этого авто задержала полиция.

Однако в консульской службе отмечают, что "вероятно, что у него есть и российское гражданство". Сейчас эту информацию проверяют.

Также в МИД заявили, что им известно лишь об одном задержанном с украинским гражданством.

Ранее сегодня российское агентство ТАСС сообщило, что французская полиция задержала в Лилле и поместила под стражу двух российских и двух украинских болельщиков.