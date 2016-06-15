Сборная Украины отправилась в Лион на второй матч Евро-2016 (фото)

Сборная Украины по футболу отправилась в Лион, где сыграет второй матч на чемпионате Европы по футболу, сообщает ФФУ в своем Twitter.

Сегодня вечером запланированы традиционные предматчевые мероприятия - пресс-конференция и открытая тренировка.

Как сообщал УНИАН, матч 2-го тура группового этапа Украина - Северная Ирландия состоится в четверг, 16 июня. Начало игры - в 19.00 по киевскому времени.