Сборная Украины отправилась в Лион на второй матч Евро-2016 (фото)
14:23, 15 июня 2016Евро 2016
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В четверг наша команда сыграет со сборной Северной Ирландии.
twitter.com/FFUKRAINE
Сборная Украины по футболу отправилась в Лион, где сыграет второй матч на чемпионате Европы по футболу, сообщает ФФУ в своем Twitter.
Сегодня вечером запланированы традиционные предматчевые мероприятия - пресс-конференция и открытая тренировка.
Как сообщал УНИАН, матч 2-го тура группового этапа Украина - Северная Ирландия состоится в четверг, 16 июня. Начало игры - в 19.00 по киевскому времени.
twitter.com/FFUKRAINE
twitter.com/FFUKRAINE
twitter.com/FFUKRAINE
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