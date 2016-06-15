Пятов: "Северная Ирландия? Только победа!"

Голкипер национальной сборной команды Украины Андрей Пятов прокомментировал поражение в первом туре Группы «С» на Евро-2016 от сборной Германии и поделился своими ожиданиями от противостояния с Северной Ирландией, сообщает УЕФА.

"Мы имели теоретическую сессию после матча с Германией и проанализировали игру. Много людей говорили, что мы достойно сыграли с немцами, но тренеры показали нам, что на самом деле было много ошибок. Действительно, мы не играли так, как мы хотели, если быть совсем честным. Мое недовольство не в том, что мы пропустили со штрафного, но в том, что движение команды могло быть значительно лучше. Самое главное, что каждый из нас понимает это и делает соответствующие выводы, так что в следующих матчах мы будем стараться действовать наилучшим образом. И эти игры будут другими: не такими, как эта, когда Германия доминировала на поле. Мы должны будем сыграть по-другому".

Относительно своей хорошей игры в первом матче, голкипер отметил: "Для меня мои личные достижения не так важны, как достижение команды. Если бы мы стали лидирами группі, это было бы для меня важнее".

На вопрос, будет ли влиять разочарование от этого поражения на следующие игры, Пятов ответил: "Мы уже проанализировали игру и поняли, что мы должны двигаться вперед. У нас очень важная игра впереди. Наше будущее на этом турнире зависит от нее. Таким образом, мы должны подготовить себя к следующей игре, и все наши мысли сосредоточены именно на этом. Только победа!"

Анализируя игру ирландцев голкипер отметил: "Это хорошая команда с четким британским стилем. Они много двигаются и пытаются выигрывать мячи в подкатах. Вот почему тренеры расскажут нам, что надо будет делать, чтобы не проиграть борьбу. Я также надеюсь, что мы будем заведенными, потому что должны играть в атакующий футбол против такой команды. И нам нужно использовать наши возможности".

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Северная Ирландия состоится 16 июня. Начало в 19.00 по киевскому времени.