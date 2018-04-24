Евро-2016: старт без яркой игры фаворитов

Группа А

В этой группе пока подтверждаются все предстартовые расклады, хотя сенсация могла прогреметь уже в матче-открытии. Первый матч на большом турнире практически никогда не бывает показательным с точки зрения качества игры. Здесь накладывается слишком много факторов. Прежде всего, это нервозность и зажатость обеих команд, но, в первую очередь, хозяев. Полный стадион после томительного ожидания стартового матча гонит тебя вперед и хочет увидеть красивую победу, но вместе с этим он оказывает чрезвычайное давление не только на соперника, но и на своих любимцев. Так бывает практически всегда.

А ведь готовность Топ-сборных к стартовой игре, как правило, оставляет желать лучшего. Команды-лидеры изначально закладываются на весь турнирный путь длиною в месяц. Нужно правильно разложить силы, категорически нельзя выплескиваться заранее.

И наставник французов Дидье Дешам, который участвовал и побеждал в больших турнирах неоднократно (как игрок), все эти моменты прекрасно понимает. Очевидно, что сборная Франции пока не готова на все сто. К тому же, ее оборона играла практически с листа. Из-за череды травм и дисквалификации Сахо в последний момент из «Севильи» был вызван центральный защитник Адиль Рами, который сходу был поставлен в стартовый состав. Он составил дуэт с Косельни, и эта парочка провела далеко не идеальный матч. К слову, оборона французов не выглядела идеально и в более сыгранных сочетаниях. Достаточно вспомнить весенние товарищеские матчи против голландцев (3-2) и россиян (4-2).

Пропустив гол от румын, французы потеряли уверенность. Казалось, всё идет к тому, что команды поделят очки. Но в концовке сказался более высокий класс хозяев поля. В итоге, судьбу матча решил Пайе, который громко заявил о себе только в этом сезоне, став ведущим игроком английского «Вест Хэма». А вот Погба, который считается самым ярким игроком в нынешней сборной Франции, провел этот матч очень слабо и даже был заменен. Во Франции его сравнивают чуть ли не с Зиданом, потому разочарование в среде экспертов было довольно сильным. Возможно, Дешам заменил Погба с учетом воспитательного момента. Все-таки футболист молодой, разговоров вокруг него очень много, и парень во всем этом шуме немного растерялся. Но без Погба в его идеальном состоянии Франция домашний Евро не выиграет однозначно.

Что касается второго матча в этой группе, то он закончился вполне логично, чему поспособствовало раннее удаление в составе албанцев. Здесь больше говорили о родственных и этнических связях между игроками разных команд, чем о самой игре. Албания не смогла прыгнуть выше головы, да и прыгать ей, собственно, нечем. А Швейцария добыла логичную победу, хотя возможности этой команды до сих пор остаются загадкой. На данный момент, не покидает устоявшееся ощущение, что во времена Хитцфельда она выглядела сильнее.

Группа В

Далеко не идеальную игру на старте турнира показала и сборная Англии. Команда Ходжсона была убедительна в первом тайме против россиян, но после перерыва вдруг упустила инициативу и позволила сопернику выровнять игру. Возможно, сказалось отсутствие опыта (сборная Англии – самая молодая на Евро), и буквально на финишной ленточке подопечные Ходжсона пропустили обидный гол. А вот россиянам с этим голом повезло. Они выглядели весьма неубедительно и на ничью, откровенно говоря, не «наиграли».

Накануне матча всех интересовал вопрос, кого Леонид Слуцкий выпустит в центре поля. Перед Евро россияне лишились двух основных центральных полузащитников – Дзагоева и Денисова, что стало мощнейшим ударом по амбициям команды. В результате, Слуцкий отдал предпочтение тандему Нойштедтер – Головин. Первый только недавно получил российский паспорт, а второму всего 20 лет и он только этой весной громко заявил о себе в составе ЦСКА. Как и ожидалось, на этом участке поля Россия выглядела не лучшим образом. По-другому, наверное, и быть не могло.

В свою очерндь, у англичан на скамейке запасных остался Варди. Он не был убедителен в контрольных матчах, что заставило Ходжсона отказаться от использования на острие атаки дуэта Варди и Кейна. Но даже такие перестановки не помогли англичанам обеспечить победу, поскольку и Кейн в своем дебютном матче на подобном уровне слегка растерялся.

Второй матч в этом квартете – Уэльс против Словакии – был равным по своей сути, но счет на табло говорит об обратном. Как и ожидалось, ключевую роль сыграли личности. Лидеры валлийцев Бйэл и Рэмси при помощи партнеров обеспечили результат для, а Хамшик своего веского слова так и не сказал.

Группа С

О главном для всей Украины матче первого тура Евро-2016 уже сказано предостаточно. Тем не менее, позволим себе еще одну небольшую ремарку. Тренер немецкой сборной Йоахим Лев даже не думал в стартовой игре Евро предъявлять все свои козыри. Так, например, он мог задействовать против Украины Матса Хуммельса, но решил не рисковать его здоровьем. Если бы это был более важный матч, новичок «Баварии», безусловно, вышел бы на поле.

Собственно, в этом и заключался шанс Украины. На фоне чемпионов мира, которые даже не думали выкладываться по максимуму, мы выглядели вполне достойно. Особенно это касается второй половины первого тайма, когда подопечные Фоменко прижали соперника к воротам и даже создали несколько опаснейших моментов у ворот Нойера. Но он свою команду не подвел, а после перерыва шансов у украинцев больше не было. Немцы грамотно перестроились и больше не позволили сопернику хозяйничать на поле ни одной минуты. Германия вполне логично и заслуженно победила на классе.

Вместе с тем, Фоменко несколько удивил отсутствием трех опорников в стартовом составе. Он все-таки выпустил нацеленного на атаку Коваленко, а не Рыбалку, Гармаша или Ротаня. И Коваленко в этот вечер каши не испортил, выделяясь своей активностью. А вот с форвардами у команды настоящая беда. Фоменко предсказуемо отдал предпочтение Зозуле, который много бегал, но остроты от него почти не было. Заменивший его Селезнев тоже ничего сделать не смог. В запасе остался Будковский, вне заявки – Кравец, Гладкий, Девич. В общем, выбор невелик. Если говорить прямо, выбирать было не из кого.

Что же касается перспектив пробиться в 1/8 финала, то здесь ситуация предельно простая. В оставшихся матчах нужно брать 4 очка (трех может и не хватить). Это значит, что мы обязаны обыгрывать Северную Ирландию.

Британцы на фоне поляков выглядели очень скромно. Они практически не ходили на чужую половину поля, почти не били по воротам Щесны, зато всей гурьбой стояли у собственных ворот. У поляков было немало моментов, и один из них использовал Милек. Это значит, что украинцам в очном матче 3-го тура следить нужно уже не только за Левандовски, который в первой игре не впечатлил. Зато Мариуш здорово оттягивал на себя внимание обороняющихся, и его партнеры получали больше свободы для маневра. В общем, поляки выиграли абсолютно по делу, а вот как с Северной Ирландией будут играть украинцы? Будем ли мучиться?..

Группа D

Промучились со сборной Чехии испанцы. Они постоянно держали мяч, пытаясь расшатать чешскую оборону. Сделать же это удалось только под занавес встречи, причем отличился центральный защитник Пике.

Перед игрой всех интересовал вопрос, кому дель Боске доверит пост номер один. Здравый смысл подсказывал, что это должен быть Де Хеа, который блистательно играет за английский «Манчестер Юнайтед». Но дель Боске чрезвычайно трепетно относится к Касильясу, с которым связаны все громкие успехи испанцев последнего времени. Очень часто Касильяс выходил в стартовом составе Испании вопреки здравому смыслу и спортивным показателям. А тут еще вокруг Де Хеа вспыхнул секс-скандал (якобы, вратарь участвовал в изнасиловании), который вполне мог повлиять на решение тренера. Но Дель Боске встал на защиту Де Хеа. Сначала поддержал его на словах, а потом выпустил на полу в игре с чехами.

В другом матче группы хорваты тоже во многом на классе обыграли Турцию. В распоряжении Чачича просто невероятная группа атаки, и это, в конце концов, принесло результат. Туркам не хватило энтузиазма, чтобы вытянуть эту игру. Тренер команды Фатих Терим потом оправдывался, мол, Турция всегда плохо играет первые матчи. Но, похоже, это всего лишь хорошая мина при плохой игре. Вряди ли Турция готова показать во Франции хороший результат.

Группа Е

В этом квартете состоялся самый громкий матч первого тура с точки зрения афиши – Италия против Бельгии. И вывеска вполне оправдала ожидания, хотя игра завершилась совсем не так, как ждали многие.

Итальянские болельщики ожидали начала Евро с чувством тревоги. Они понимали, что кроме Буффона и прекрасной обороны у нынешнего созыва сборной Италии нет ничего. Вместе с тем, оптимисты считали иначе. Дело в том, что в Италии существует футбольная примета: чем хуже дела у сборной накануне большого турнира, тем лучше итальянцы там выступают. Возможно, нечто подобное случится и сейчас.

А вот от бельгийцев уже второй турнир подряд ждут чего-то особенного. Ведь состав команды, особенно атакующая линия, у них просто потрясающие. Однако в связи с огромным числом травмированных защитников наметились серьезные проблемы в обороне. Они были заметны в контрольных играх, проявились они и в первом матче на Евро.

Антонио Конте выставил на эту игру команду, средний возраст которой превышал 31 год. По его словам, за сборную Италии должны играть, в первую очередь, мужчины, и только во вторую – футболисты. В матче против Бельгии мы увидели хорошо подготовленную команду, что слегка удивило. Это очень не похоже на типичную Италию, которая почти всегда крайне слабо начинает большие турниры, с огромным трудом выползает из группы, зато потом демонстрирует свой истинный уровень. Возможно, от подобной стратегии Конте решил отказаться, ведь в данном случае был риск даже не выйти из группы.

В любом случае, строжайшая игра итальянцев в обороне, которая наглядно была продемонстрирована камерой сверху, стала едва ли не главным хитом первого тура. Идеальная защита – ключ к успеху от Антонио Конте.

А вот в противостоянии Ирландии и Швеции более высоко оценивались шансы шведов. И этому было одно простое объяснение – Златан Ибрагимович. Впочем, лидер шведов совсем не был похож на того всемогущего Златана, который в минувшем сезоне блистал в составе ПСЖ. Ирландцы выглядели энергичнее, задорнее и, наверное, могут сетовать на упущенную победу. Ничья не добавила позитива ни одной, ни другой команде.

Группа F

Эта группа стала единственной, где вопреки логики завершились оба матча. Главную сенсацию преподнесли венгры. Их состав называли едва ли не слабейшим на турнире, а они уверенно обыграли австрийцев, от которых ждали сюрпризов со знаком «плюс».

Удивительно, но более высокий класс сборной Австрии, практически все игроки которой играют в топ-чемпионатах, на поле заметен не был вовсе. Игру контролировали куда менее «классные» венгры, которые открыли счет еще при игре в равных составах. А затем случился эпизод, по итогам которого судья удалил игрока киевского динамовца Драговича. После этого австрийцы совсем сникли и так ничего и не создали в атаке.

В свою очередь, португальцы очень убедительно провели первый тайм против дебютанта больших турниров – сборной Исландии. Однако, как это часто случается с Роналду и Ко, впоследствии их уверенность переросла в самоуверенность и после перерыва нити игры они упустили. Даже Роналду ничего не смог поделать с мощной исландской обороной. Эта ничья заставила весьма понервничать всегда спокойного, вежливого и рассудительного Роналду, который не преминул съязвить, мол, исландцы так радовались будто выиграли на Евро. «Это узкий склад ума, так больших успехов не добъешся», - подчеркнул Криштиану.

Вот только сами португальцы успехов тоже давно не добивались. А учитывая старт нынешнего Евро, успех в 2016-м также представляется малореальным.

Итог

Сыграно 12 матчей, в шести из которых победил явный фаворит. Причем все эти победы были одержаны весьма натужно, «на классе». Вчистую пока никто никого не обыграл и это вполне естественно. Фавориты экономят силы, понимая, что турнир длится целый месяц.

Зафиксировано три сенсации - не смогли дожать менее статусных соперников англичане и португальцы, а австрийцы и вовсе проиграли. Еще в трех матчах силы были равны изначально, но вничью сыграли только ирландцы со шведами. А вот бельгийцы со словаками заметно усложнили себе турнирные перспективы.

Показателен также тот факт, что в первом туре не было ни одного разгрома. Всего три матча завершились с разницей в два мяча. Но во всех этих случаях второй гол был забит на последних минутах, когда проигрывающая сторона изо всех сил пыталась отыграться и была поймана на контратаке.

Можно сказать, что «разведка боем» была достаточно осторожной. Команды словно присматриваются друг к другу. Но уже сегодня наступает момент, когда многим отступать будет некуда. А значит, второй тур будет значительно интереснее.

Кирилл Стадниченко