Игрок сборной Исландии после ничьей с Португалией: "Роналду - жалкий неудачник"

Хавбек сборной Исландии Кари Арнасон отреагировал на критику своей команды со стороны звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, в послематчевом комментарии.

"Роналду просто жалкий неудачник, - сходу заявил Арнасон. - Он не хотел проигрывать. Он забавен. Чего он ждал? «Барселону» на поле? Мы аутсайдеры и играем как аутсайдеры. Но при этом мы могли выиграть этот матч, нам просто не повезло. Мы не уделяли много внимания Криштиану на поле. Мы следили за ним, но менять планы на игру из-за одного Роналду это глупо. Мы старались не оставлять его одного и это отлично сработало".

Перед этим Роналду заявил: «Исландцы праздновали, будто только что победили в чемпионате Европы. Это узкий склад ума. Поэтому они ничего не добьются».

Как сообщал УНИАН, в последнем матче 1-го тура Евро-2016 сборная Исландии сенсационно сыграла вничью с Португалией - 1:1.

Сегодня пройдут первые три матча 2-го тура группового этапа соревнований.