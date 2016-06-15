Самый молодой игрок сборной Украины на Евро Зинченко: "Мы не довольны местом в турнирной таблице"

Самый молодой игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем выходе на поле в матче против Германии, поделился мыслями о предстоящей игре против Северной Ирландии и работе с Андреем Шевченко, сообщает УЕФА.

Говоря о выступлении сборной Украины в матче против команды Германии, Зинченко отметил: "Мы не играли так, как могли бы. В первом тайме мы играли очень хорошо, не давали Германии создать реальный шанс отличиться. Были моменты, когда они выходили на ударные позиции во время атак, но допускали индивидуальные ошибки. Во второй половине встречи мы немного подсели назад. Германия – действующий чемпион мира, что еще можно добавить".

О собственном дебюте на таком крупном турнире (вышел на замену за пять минут до окончания второго тайма), он отметил: "Я вышел со скамейки запасных для того, чтобы усилить атаку и попытаться изменить игру. Я не сумел создать никакой голевой возможности и поэтому я не очень доволен своим выступлением".

Относительно попадания в заявку на Евро, игрок отметил: Я был удивлен, увидев себя в финальной заявке. И мне нужно доказывать тренерскому штабу, что их доверие не пустое. Впереди у нас две игры для того, чтобы исправить ситуацию и будут делать то, что мы должны".

Говоря об атакующих способностях своей команды, Зинченко отметил: "Самое важное - нам нужно держать концентрацию от старта до финиша. Мы все понимаем, что это была Германия и что она заслуживала победы. Все должны подумать о своих собственных ошибках, но также подумать и о положительных моментах игры и подготовиться к следующим поединкам, ведь они тоже будут непростыми".

Рассуждая о следующем матче с Северной Ирландией, и о том, как Коноплянка и Ярмоленко смогут пройти сквозь плотный строй защитников этой команды, Зинченко отметил: "Коноплянка, Ярмоленко и остальные игркои команды уже сыграли много матчей. Многие же из нас играют на таком уровне впервые, это касается и лично меня в том числе. У нас уже был опыт игры против команд, которые отдавали предпочтение игре от обороны, и мы находили способ, чтобы проходить их защитников. Я не могу предвидеть того, как будет играть Северная Ирландия, в этом аспекте мы полагаемся на мнение тренера. Но несмотря на все нам нужно набирать очки. Мы не довольны нашим местом в турнирной таблице сейчас".

А говоря о помощнике главного тренера Андрее Шевченко, отметил: "Мы всегда очень внимательно слушаем Шевченко. Каждый совет, который он дает, может быть полезным для нас в будущем. Честно говоря, я не думаю, что я уже полностью достиг уровня игрока основного состава сборной, но тренерский штаб и Шевченко, в частности, мне доверяют, выпуская на поле. Когда ты выходишь на поле, чтобы делать то, что ты любишь больше всего, то очень легко забыть, кто играет против тебя, будь они чемпионами мира или Европы. Ты просто продолжаешь играть в футбол и пытаешься сделать все самое лучшее, что ты только можешь".

Как сообщал УНИАН, следующий матч сборная Украины проведет на Евро-2016 16 июня против команды Северной Ирландии. Начало игры в 19.00 по киевскму времени.