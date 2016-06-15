Во Франции умер англичанин, пострадавший в драке с российскими фанатами

Врачи диагностировали смерть головного мозга 51-летнего мужчины, заявил российский консул во Франции Даниил Болтакс, передает ZN.ua.

В связи с этим трагическим фактом французская полиция проведет следственные мероприятия с задержанными российскими ультрас.

Как сообщалось, во вторник, 14 июня, французская полиция остановила автобус с российскими болельщиками, которые направлялись в Лилль на футбольный матч между Россией и Словакией. Пассажиров и водителей задержали и отправили в Марсель для проведения следственных действий в связи с массовыми беспорядками, которые произошли в городе после встречи сборных России и Великобритании 11 июня.

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Сборные России и Англии в первом туре Евро-2016 сыграли вничью - 1:1. После этого болельщики российской и английской сборных устроили ряд столкновений в Марселе, в результате которых пострадало около 40 человек. Кроме того, российские фаны напали на болельщиков английской сборной уже непосредственно на стадионе. В связи с этим УЕФА открыл дело в отношении Российского футбольного союза.

14 июня Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение, что сборная России по футболу будет дисквалифицирована с Евро-2016, если фанаты команды еще раз устроят беспорядки на стадионе.