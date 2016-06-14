Евро-2016: Исландия сенсационно сыграла вничью с Португалией

В Сент-Этьене завершился последний матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Исландии сенсационно не позволила выиграть команде Португалии, сведя матч вничью - 1:1.

Судьба игры была решена в начале второго тайма.

Португальцы имли преимущество на протяжении практически всего матча. А на 31-й минуте команда воплотила его в логичный гол. Нани замкнул прострел Гомеша с правого фланга - 1:0. После этого игра немного успокоилась.

А в начале второго тайма Бьярнасон оказался один в штрафной, воспользовавшись ошибкой опекавшего его португальца Виериньи и сравнял счет хлестким ударом в упор по центру штрафной после передачи справа - 1:1.

В оставшееся время португальцы имели заметное преимущество, а на 85-й минуте самый опасный момент не реализовал Роналду, бивший по воротам головой с линии штрафной площади. Справедливости ради, стоит отметить, что спустя минуту отличный момент не реализовали уже исландцы.

Таким образом, после 1-го тура в Группе F у сборной Венгрии 3 очка, Исландии и Португалии - по 1, Австрии - 0.

Португалия - Исландия - 1:1 (1:0)

Голы: Нани, 31 - Бьярнасон Б., 50

П: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейро, Рикарду Карвалью, Моутинью (Ренату Санчес, 71'), Жоау Мариу, Виейринья, Данилу Перейра, Андре Гомеш, Нани, Роналду

И: Халльдоурсон, Севарссон, Сигурдссон Р., Скуласон А., Бьярнасон Б., Сигурдссон Г.Т., Арнасон, Гуннарссон А., Гудмундссон (Бьярнасон Т., 90), 9. Сигторссон (Финнбогасон, 81), Бедварссон

Предупреждение: Бьярнасон Б. 55'