В Лилле произошла новая стычка между российскими и английскими фанатами

Небольшая группа российских и английских болельщиков подрались в Лилле, куда они прибыли на матчи Евро-2016, сообщает Reuters.

Небольшая группа россиян появилась, чтобы спровоцировать английских болельщиков, которые находились в баре возле центрального железнодорожного вокзала в северной части города. Англичане, в свою очередь, начали бросать стулья в оппонентов. Ситуация быстро успокоилась с прибытием полиции.

В Лилле состоится следующий матч сборной России на Евро 2016, против команды Словакии. В свою очередь, английские болельщики собираются в соседний город Ланс перед матчем своей команды против Уэльса.

Обе команды были под угрозой исключения из соревнований, если насилие, которое произошло во время матча в Марселе на прошлой неделе повторится. Кроме того, УЕФА оштрафовал Российскую Федерацию футбола и назначил ей "условную дисквалификацию" после атак на территории стадиона в субботу.