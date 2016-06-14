Ротань: "Наверное, нам пока рано обыгрывать чемпионов мира"

Полузащитник национальной сборной команды Украины Руслан Ротань рассказал, какие выводы вынесли «сине-желтые» после поражения от сборной Германии и поделился своими впечатления от будущих соперников – команды Северной Ирландии, сообщает пресс-служба ФФУ.

«Мы посмотрели матч с немцами. Могу сказать, что было много хорошего. В частности, качественная концовка первого тайма. Поэтому мы остались довольны игрой, наверное, с трибун было приятно смотреть на нашу команду. Если мы проводим матч в атаках и прессингуем чемпионов мира, это говорит о том, что мы на правильном пути. В таких поединках всем нужен результат. Но, наверное, пока что нам рано обыгрывать чемпионов мира. В целом, тренеры все нам рассказали и показали, поэтому уже не хочется возвращаться к этой игре, надо смотреть вперед», – подвел итоги первой игры украинской команды на Евро-2016 Ротань.

«У нас было первое теоретическое занятие по поводу игры с Северной Ирландией. Начали разбирать игру британцев. Будем каждый день, утром и вечером, дискутировать по этому поводу и анализировать их сильные и слабые стороны. Но уже сейчас можно сказать, что Северная Ирландия – это британский стиль, хорошая физическая подготовка, фланги, навесные подачи и много борьбы», – описал полузащитник «сине-желтых» игру команды с Туманного Альбиона.

Ротань оценил шансы Украины и Северной Ирландии как абсолютно равные, пока арбитр не даст стартовый свисток встречи: «Футбол – профессиональная работа. Тот, кто к нему относится таким образом, тот и достигает результата. Работа является самым главным показателем на футбольном поле. Думаю, что на чемпионате Европы нет слабых команд. На поле будут две команды и шансы будут 50 на 50».

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Северная Ирландия состоится 16 июня в Лионе. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.