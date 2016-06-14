Вратарь сборной Венгрии Кираи стал самым возрастным игроком в истории Евро

Вратарь сборной Венгрии Габор Кираи сегодня побил рекорд чемпионатов Европы по футболу по возрасту участников соревнования, сообщает УЕФА.

Игрок вышел на поле в матче Австрия - Венгрия во возрасте 40 лет и 74 дня. Ранее это достижение принадлежало Лотару Маттеусу из сборной Германии и составляло 39 лет и 91 день.

После первого тайма матча Австрия - Венгрия счет 0:0.

Кираи - вратарь клуба «Халадаш» и сборной Венгрии. Известен футбольному миру как вратарь, всегда играющий в тренировочных брюках, а не в стандартных футбольных трусах. 20 мая 2016 года, сыграв свой 102 матч, стал рекордсменом сборной Венгрии по количеству матчей. Теперь же он стал самым возрастным футболистом, когда-либо принимавшим участие в матче финального турнира Чемпионата Европы по футболу.