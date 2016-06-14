У избитого российскими фанатами англичанина отключился мозг

У избитого российскими фанатами англичанина Эндрю Бэйка перестал функционировать мозг. Об этом сообщил в интервью газете "Взгляд" глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

По его словам, в ближайшие часы будет объявлено о его смерти.

Как сообщает The Daily Mail, 51-летний Бэйк приехал из Портсмута в Марсель поболеть за сборную Англии. Он шел по улице в компании шестерых друзей на футбол, в то время как на англичан налетели фанаты из России.

По словам товарищей Бэйка, "российские бандиты пять раз избивали Бэйка железным прутом или молотом".

После одного из сильных ударов англичанин пережил сердечный приступ. Его жизнь спасли полицейские, которые сделали ему искусственное дыхание перед тем, как отправить в больницу.

Издание также публикует видео с одного из российских Youtube-каналов, где видно, как россияне догоняют Бэйка и валят на землю.

Как сообщал УНИАН, российские фанаты устроили погромы в Марселе до и после футбольного матча между сборными России и Англии. Во время игры на стадионе также происходили крупные потасовки между болельщиками из двух стран.