Полиция задержала на сутки всех россиян, ехавших в автобусе на игру Евро-2016

Все блокированные ранее в автобусе болельщики сборной России задержаны на сутки для проведения следственных действий. Об этом сообщает ria.ru, ссылаясь на информацию главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина.

Решение задержать россиян, включая женщин и водителей, принял прокурор Марселя.

"Все прояснилось. Сначала шеф жандармерии нас отпустил, но позже прокурор Марселя принял решение всех арестовать, включая женщин и водителей. Подобное решение прокурор принял в связи с резко ухудшившимся состоянием пострадавшего англичанина - у него перестал функционировать мозг... Мы задержаны на сутки. Нас этапируют в Марсель для проведения следственных действий. Время задержания идет с момента остановки автобуса", — написал Шпрыгин на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее французский спецназ блокировал автобус, в котором ехали в Лилль на матч Евро-2016 российские болельщики.

Позже полиция пообещала депортировать всех болельщиков.

Напомним, 11 июня накакуне, во время и после игры сборных России и Англии в Марселе состоялись потасовки с участием болельщиков обеих команд. В результате них пострадали десятки человек.

После этого французская полиция провела ряд арестов, а также депортировала несколько россиян из страны. В то же время сборная России получила от УЕФА условную дисквалификацию из турнира.