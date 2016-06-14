Селезнев перед матчем с Северной Ирландией: "У нас нет права на ошибку"
17:07, 14 июня 2016Евро 2016
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Форвард сборной Украины считает, что в следующих матчах Евро-2016 команда должна обыгрывать Северную Ирландию и Польшу.
Селезнев считает, что в оставшихся матчах нужно брать максимум очков / ФФУ
Форвард сборной Украины Евгений Селезнев считает, что в матчах со сборными Северной Ирландии и Польши команда должна добывать максимально возможные шесть очков. Об этом футболист сказал на пресс-конференции в Экс-ан-Провансе, сообщает официальный сайт ФФУ.
"У нас нет права на ошибку, иначе шансы сводятся к минимуму. Нельзя говорить, что турнир заканчивается для нас неудачным матчем с Германией. Тем более, что мы могли добиться положительного результата. Надо брать максимум очков в двух играх - это факт", - заявил Селезнев.
Матч сборных Украины и Северной Ирландии состоится в четверг, 16 июня, в Лионе. Начало встречи - в 19:00.
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