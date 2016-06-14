Селезнев перед матчем с Северной Ирландией: "У нас нет права на ошибку"

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев считает, что в матчах со сборными Северной Ирландии и Польши команда должна добывать максимально возможные шесть очков. Об этом футболист сказал на пресс-конференции в Экс-ан-Провансе, сообщает официальный сайт ФФУ.

"У нас нет права на ошибку, иначе шансы сводятся к минимуму. Нельзя говорить, что турнир заканчивается для нас неудачным матчем с Германией. Тем более, что мы могли добиться положительного результата. Надо брать максимум очков в двух играх - это факт", - заявил Селезнев.

Матч сборных Украины и Северной Ирландии состоится в четверг, 16 июня, в Лионе. Начало встречи - в 19:00.