Ярмоленко: "Думал, после поражения от Германии на нас выльется много негатива"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко уверен, что в следующем матче Евро-2016 нужно обязательно обыгрывать Северную Ирландию. Об этом он сказал в интервью dynamo.kiev.ua.

"Из того, что я видел в матче этой команды с Польшей (я почти полностью посмотрел первый тайм), могу сказать, что сборная Северной Ирландии действительно хорошо действует в обороне. Боевитая команда. Конечно, будет нелегко с ней, но нам отступать некуда: если мы хотим выйти в плей-офф, то нам нужно обязательно обыгрывать североирландцев", - заявил футболист.

При этом, он выразил удивление, что болельщики сборной Украины поддержали футболистов после игры с Германией.

"Повторюсь по поводу поддержки наших болельщиков. Очень и очень приятно её ощущать! Поверьте, говорю это абсолютно искренне. Признаюсь, думал, что после поражения от Германии на нас выльется много негатива. Но заходишь в интернет, и читаешь слова теплой поддержки! Спасибо болельщикам за это!", - заявил Ярмоленко.

"Уверен, что с такой поддержкой мы восстановимся к следующему матчу. Более того, не сомневаюсь: даже если бы эта игра была через день после поединка с Германией, то у всех ребят были бы на неё силы, ведь не каждый день играешь на таких турнирах", - добавил полузащитник.

Как сообщал УНИАН, в первом матче Евро-2016 сборная Украины уступила Германии со счетом 0:2.

Следующий матч украинская команда проведет 16 июня в Лионе, где ей будет противостоять Северная Ирландия. Начало встречи - в 19:00.