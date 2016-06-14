Ротань: "Будем каждый день дискутировать о сборной Северной Ирландии"

Сборная Украины провела первое теоретическое занятие при подготовке к матчу Евро-2016 против Северной Ирландии. Об этом на пресс-конференции в Экс-ан-Провансе рассказал вице-капитан команды Руслан Ротань, сообщает официальный сайт ФФУ.

"У нас было первое теоретическое занятие по поводу игры с Северной Ирландией. Начали разбирать игру британцев. Будем каждый день, утром и вечером, дискутировать по этому поводу и анализировать их сильные и слабые стороны. Но уже сейчас можно сказать, что Северная Ирландия - это британский стиль, хорошая физическая подготовка, фланги, навесные подачи и много борьбы", - описал полузащитник игру ближайшего соперника.

Он также добавил, что шансы шансы Украины и Северной Ирландии абсолютно равные до тех пор, пока арбитр не даст стартовый свисток встречи.

"Футбол - профессиональная работа. Тот, кто к нему относится таким образом, тот и достигает результата. Работа является главным показателем на футбольном поле. Думаю, что на чемпионате Европы нет слабых команд. На поле будут две команды и шансы будут 50 на 50", - сказал Ротань.

Напомним, матч Евро-2016, где сборная Украины сыграет против сборной Северной Ирландии состоится в четверг, в 19:00.