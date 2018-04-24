Анонс событий Евро-2016: день №5

Австрия - Венгрия: ожидание первого разгрома

В первой половине прошлого столетия и Австрия, и Венгрия пережили свой золотой футбольный период, но с тех пор никогда не считались топ-сборными на европейском уровне. Более того, обе команды ныне являются очень редкими гостями на крупных чемпионатах. Тем не менее, в сегодняшней встрече выделяется явный фаворит, коим выступает команда Австрии.

Австрийцы здорово прошли отборочный турнир к Евро-2016, добыв девять побед подряд, и теперь намерены продолжить свой путь уже в финальной части турнира. Поможет им в этом, прежде всего, лидер команды, центральный полузащитник Давид Алаба, выступающий в мюнхенской "Баварии". Оборону Австрии будет цементировать защитник киевского "Динамо" Александр Драгович.

"Мы надеемся, что способны сыграть так, как хотим. Конечно, будет легкая нервозность, но верим, что сможем быстро найти свой лучший игровой стиль", - заявил перед матчем тренер австрийцев Марсель Коллер. Он же считает, что соперник предложит его команде футбол от защиты с быстрыми контратаками.

Сегодня Венгрия выглядит одним из аутсайдеров не только в своей группе, но и на всем Евро-2016. Потому в игре с Австрией команде Бернда Шторка действительно придется делать акцент на своей далеко не идеальной защите. При этом, если Австрия забьет быстрый гол, Венгрии придется раскрываться, и тогда ставка команды будет сделана на Балаша Джуджака. 29-летний вингер некогда здорово выступал в голландском "ПСВ", а сейчас осел в скромном турецком "Бурсаспоре". Тем не менее, в составе сборной Венгрии его позиции сомнениям не поддаются.

Перед игрой Шторк заявил о намерении выиграть встречу, но добавил, что добиться этого будет очень сложно. "Победа была бы потрясающим событием. Это было бы чудо - выиграть первый матч у Австрии, у фаворита противостояния", - считает тренер.

Впрочем, в случае со сборной Венгрии даже три неудачи в матчах чемпионата не должны стать для команды трагедией.

Португалия - Исландия: сломить волю к победе

Сборную Португалии уже привычно называют одним из фаворитов чемпионата Европы, хотя ее состав и возможности далеко не всегда соответствуют этому статусу. Евро-2016 - как раз такой пример. Сегодня сборная Португалии интересна, прежде всего, из-за присутствия в ней одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. При этом рядом с форвардом "Реала" будут выступать такие ветераны как защитник Рикарду Карвалью и Рикарду Куарежма - очевидно, это происходит из-за того, что смена поколений в сборной произошла не лучшим образом.

Впрочем, своего первого соперника на турнире, Исландию, Португалия обязана побеждать. Тем более, перед турниром команда Фернанду Сантуша как раз подбирала соперников, как бы похожих на исландцев - Норвегия была разгромлена со счетом 3:0, а Эстония - 7:0. Тем не менее, наставник португальцев продолжает с уважением относиться к сопернику.

"Исландия не просто сильна физически. Они сильны, тактически хорошо организованы и знают, как играть в обороне и в атаке. Они сделают все, чтобы сломить нашу волю к победе, и у них есть на это полное право", — заявил специалист.

Сантуш не зря опасается своего соперника. Исландия никогда прежде звезд с неба не хватала, и своим выходом на Евро-2016 обязана наставнику Ларсу Лагербеку. Под руководством шведского специалиста скромная команда успешно выступила в отборочном цикле к чемпионату Европы, обыграв Чехию, Турцию и дважды Нидерланды.

Имена большинства игроков сборной Исландии могут что-то сказать лишь продвинутым футбольным специалистам, а их фамилии сложно выговорить любому, кто живет за пределами этой страны. Тем не менее, на Евро-2016 подопечные Лагербека постараются исправить текущее положение дел - для этого у них есть хорошая организация игры, максимальная самоотдача и вера в своего тренера.

Евро-2016. 11 июня. Календарь:

19:00. Австрия - Венгрия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Португалия - Исландия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.