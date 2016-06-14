РФ получила от УЕФА последнее предупреждение: еще одна драка - сборная России пакует чемоданы
УЕФА наложил на российскую команду "приостановленную" дисквалификацию.
Сборная России по футболу будет дисквалифицирована с Евро-2016, если фанаты команды еще раз устроят беспорядки на стадионе во время чемпионата Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сегодня независимый орган УЕФА по вопросам этики и дисциплины принял решение наложить на сборную России "приостановленную" дисквалификацию. Агрессия российских фанатов во время любого из матчей команды на Евро-2016 приведет к снятию "приостановки".
Кроме того, УЕФА наложил на Российский футбольный союз штраф в размере 150 000 евро.
Отмечается, что РФС может подать апелляцию на эти решения.
Как сообщал УНИАН, после окончания матча между сборными Англии и России в Марселе драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах стадиона "Велодром". Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами.
Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.
Позже УЕФА завела дело на Российский футбольный союз.