РФ получила от УЕФА последнее предупреждение: еще одна драка - сборная России пакует чемоданы

14:12, 14 июня 2016
Евро 2016
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УЕФА наложил на российскую команду "приостановленную" дисквалификацию.

Reuters

Сборная России по футболу будет дисквалифицирована с Евро-2016, если фанаты команды еще раз устроят беспорядки на стадионе во время чемпионата Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сегодня независимый орган УЕФА по вопросам этики и дисциплины принял решение наложить на сборную России "приостановленную" дисквалификацию. Агрессия российских фанатов во время любого из матчей команды на Евро-2016 приведет к снятию "приостановки".

Кроме того, УЕФА наложил на Российский футбольный союз штраф в размере 150 000 евро.

Отмечается, что РФС может подать апелляцию на эти решения.

Как сообщал УНИАН, после окончания матча между сборными Англии и России в Марселе драка между фанами вспыхнула прямо на трибунах стадиона "Велодром". Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами.

Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.

Позже УЕФА завела дело на Российский футбольный союз.

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