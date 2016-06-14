Полиция идентифицировала немецких фанатов, напавших на украинских болельщиков в Лилле

Немецкая полиция идентифицировала несколько лиц, которые 12 июня напали на украинских болельщиков в Лилле, сообщает Bild.

По словам пресс-секретаря полиции Яны Ульбрихт, все они являются фанатами футбольного клуба "Динамо" из Дрездена. Хулиганы были опознаны по фото немецких фанатов, которое было сделано возле вокзала в Лилле.

Отмечается, что сразу после произошедшей в Лилле драки полиция Германии предотвратила выезд во Францию еще 18 хулиганов из Дрездена.

Ультрас дрезденского "Динамо" известны своей агрессивностью за пределами стадиона. Они регулярно принимают участие в драках, а потерпевшими чаще всего выступают болельщики команд-противников, эмигранты и полиция.

Несколько раз из-за поведения фанатов матчи "Динамо" были сорваны. Кроме того, в 2007 году ультрас Дрездена инициировали одну из самых больших драк в новейшей истории немецкого футбола. Тогда около 600 хулиганов "Динамо" с помощью файеров и камней атаковали болельщиков лейпцигского "Локомотива", которые приехали в Дрезден поддержать свою молодежную команду.

Как сообщал УНИАН, накануне игры сборных Германии и Украины немецкие фанаты напали на группу украинских болельщиков, которые отдыхали в центре Лилля. В результате драки пострадали два украинца, но от госпитализации они оба отказались.