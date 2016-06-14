Сидорчук: "Игра с Северной Ирландией - самая важная для нас на турнире"

Полузащитник национальной сборной Украины Сергей Сидорчук поделился своими впечатлениями перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2016, сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, хавбек «сине-желтых» рассказал об игре со сборной Германии, которая завершилась поражением для украинцев со счетом 0:2.

«Начало игры получилось несколько скованным для нас, поскольку для многих ребят это первый матч на таком высоком уровне и с таким сильным соперником. Но как говорят: «Волка бояться – в лес не ходить». В середине первого тайма наконец освоились на поле, привыкли к трибунам. Бояться было нечего. Со всеми надо выходить и играть. Первый пропущенный гол? Это был мой игрок, а значит – моя ошибка».

«После финального свистка тренеры сказали нам забыть эту игру. Она осталась в Лилле, это уже история. Начали подготовку к поединку с Северной Ирландией. Теперь эта игра – самая важная для нас на турнире», – сказал Сидорчук.

Также полузащитник сборной Украины отметил сборную Уэльса, которая, по словам игрока, пока что понравилась ему больше всего на Евро-2016: «Удается смотреть матчи Евро-2016, которые начинаются в 9 вечера по местному времени. Пока что нравится, как играют валлийцы: видно работу тренера и то, насколько грамотной является эта команда в защите и при создании атак».

Как сообщал УНИАН, матч 2-го тура группового этапа Евро-2016 Украина - Северная Ирландия состоится 16 июня в Лионе. Начало игры в 22.00.