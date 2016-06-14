Франция депортирует 50 болельщиков из России

Всех болельщиков из России, находящихся в автобусе Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), депортируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента ВОБ Александра Шпрыгина.

"Сейчас полиция вытаскивает всех нас из автобуса, объявили о депортации. Причины не объясняют. В автобусе 50 человек. Какая-то показуха! Ни один из нас не был задержан на беспорядках в Марселе, а в итоге зачем-то пристали к официальной делегации ВОБ", — сказал Шпрыгин по телефону.

Ранее глава объединения болельщиков сообщил, что французский спецназ блокировал и досматривает организованные группы российских фанатов на подъезде к Лиллю, где 15 июня пройдет матч Евро-2016 Россия — Словакия.

Сейчас на место полицейской спецоперации выехал сотрудник российского консульства. В диппредставительстве отметили, что никаких официальных запросов от властей Франции не поступало.

Позднее французские власти подтвердили намерение депортировать группу российских болельщиков. Как сообщает агентство Франс-Пресс, такое решение связано с тем, что фанаты "представляют угрозу общественному порядку".

Как сообщал УНИАН, ранее спецназ Франции блокировал российских фанатов по дороге на матч Евро со словаками.

11 июня в Марселе состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2016 Россия - Англия, который сопровождался беспорядками как на трибунах стадиона, так и до и после игры. Несколько болельщиков были тяжело ранены.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников чемпионата Европы-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации массовых беспорядков после инцидентов в Марселе.

Матч со словаками россияне должны провести 15 июня.