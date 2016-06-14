Шевченко: "Сильные стороны Северной Ирландии - бойцовские качества и стандартные положения"

Андрей Шевченко вначале рассказал о свежих новостях из лагеря национальной команды: травмированных нет, команда полным составом будет готовиться сегодня к предстоящей встрече с Северной Ирландией на стадионе «Жорж Каркассон» в Экс-ан-Провансе, сообщает пресс-служба ФФУ.

Шевченко отметил: «Поделим всех футболистов на две группы. Те, что вчера играли против сборной Германии, будут тренироваться по отдельной программе, а все остальные получат нормальные нагрузки».

Для многих специалистов и болельщиков неожиданностью стало появление в стартовом составе на матч с немцами Виктора Коваленко. Но, по словам Шевченко, это решение стало закономерным для тренерского штаба, поскольку молодой хавбек провел сильный сезон за донецкий «Шахтер» и хорошо выглядел в последних тренировках «сине-желтых».

«Мы дали ему возможность отдохнуть в товарищеских матчах, поскольку он устал после серьезного сезона за донецкую команду. По уровню готовности было видно, что парень находится в хорошем состоянии. Предоставили ему шанс проявить себя в матче с Германией», – ответил на вопрос журналистов Шевченко.

По словам Шевченко, тренерский штаб еще не успел посмотреть матч между сборными Польши и Северной Ирландии, поэтому целостного рисунка от того, в какой форме находятся британцы на сегодняшний день, пока что не имеет: “Просмотр этого матча ждет нас уже после этой пресс-конференции, поскольку после игры с немцами был тяжелый перелет и мало времени для сна”.

Но краткую характеристику нашим соперникам наставник все-таки дал: «Сильные стороны Северной Ирландии – бойцовские качества и стандартные положения. Команды, которые играют в английском стиле, играют до конца. Это хорошо организованная, компактная команда. Играет от обороны, закрывает фланги, удачно строит контратаки. Все эти моменты мы должны учесть».

Напоследок Шевченко поделился с присутствующими словами оптимизма относительно судьбы украинской команды на Евро-2016: «Если команда будет продолжать в том же духе, как с Германией, свои мячи мы рано или поздно забьем. Нужно создавать как можно больше голевых моментов – это главное».

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Северная Ирландия состоится 16 июня в Лионе. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.