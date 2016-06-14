Спецназ Франции блокировал российских фанатов по дороге на матч Евро со словаками

Французский спецназ блокировал и досматривает организованные группы российских болельщиков на подъезде к Лиллю, где пройдет матч футбольного Евро-2016 Россия - Словакия, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина.

"У нас группа ВОБ, выдвинулась в сторону Лилля. После того, как наш автобус выехал из Канн, его окружил полицейский спецназ, примерно 100 автоматчиков, и загнали в "отстойник". Сейчас требуют выходить с вещами и куда-то идти. Сначала сказали, что досмотр на предмет оружия и наркотиков, сейчас говорят, что какая-то проверка и распоряжение прокурора республики Франции. Мы уведомили генеральное консульство РФ во Франции, уведомили официальных представителей МВД России, а также РФС. Сказали, что выходить никуда не будем и требуем переводчика для разъяснения ситуации. Вот уже час сидим в автобусе и ждем, чем история завершится. Это беспредел. Почему они в Марселе так не работали, как работают сейчас?" - сказал Шпрыгин.

Как сообщал УНИАН, ранее в Марселе состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2016 Россия - Англия, который сопровождался беспорядками как на трибунах стадиона, так и до и после игры. Несколько болельщиков были тяжело ранены.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников чемпионата Европы-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации массовых беспорядков после беспорядков в Марселе.

Матч со словаками россияне должны провести 15 июня.